В России заочно предъявили обвинения бывшему депутату Мосийчуку

Бывшему депутату Верховной Рады Украины Игорю Мосийчуку заочно предъявили обвинения в нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
В СК заявили, что своими действиями Мосийчук и иные лица, участвовавшие в нападении, якобы грубо нарушили «нормальный порядок работы» посольства и нанесли значительный материальный ущерб.
Напомним, что СК России к уголовной ответственности за нападения на дипломатические учреждения РФ заочно привлечены и другие украинские экс-депутаты Владимир Парасюк и Андрей Лозовой. Перед российским судом уже предстал бывший министр транспорта Николай Рудьковский.
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