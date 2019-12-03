В России заочно предъявили обвинения бывшему депутату Мосийчуку

Бывшему депутату Верховной Рады Украины Игорю Мосийчуку заочно предъявили обвинения в нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

В СК заявили, что своими действиями Мосийчук и иные лица, участвовавшие в нападении, якобы грубо нарушили «нормальный порядок работы» посольства и нанесли значительный материальный ущерб.

Напомним, что СК России к уголовной ответственности за нападения на дипломатические учреждения РФ заочно привлечены и другие украинские экс-депутаты Владимир Парасюк и Андрей Лозовой. Перед российским судом уже предстал бывший министр транспорта Николай Рудьковский.