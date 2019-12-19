Американцы разделились поровну в вопросе импичмента Трампа

Последний из опросов, проведенных в преддверии голосования в палате представителей конгресса США по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа, показал, что сторонники и противники отстранения главы государства от должности разделились ровно пополам.
Отвечая на вопрос о том, должен ли конгресс объявить Трампу импичмент, 48% участников опроса, проведенного 14–17 декабря Wall Street Journal и NBC News, ответили «да». И ровно столько же — 48% — заявили, что конгресс этого делать не должен. Оставшиеся 4% респондентов признались, что у них нет четкого мнения по данному вопросу.
Респонденты также ответили на вопрос о том, как они оценивают действия Трампа на посту президента США. При этом 44% участников опроса сказали, что одобряют их, а еще 54% — не одобряют.
Проводившиеся ранее опросы также демонстрировали раскол в американском обществе по поводу необходимости импичмента Трампа. Так, в ходе опроса, проведенного теми же WSJ и NBC в конце октября, за импичмент выступили 49% респондентов, а против — 46%.
Проведенный примерно в то же время опрос Washington Post показал, что за импичмент выступают 49% респондентов, а против — 47%. Проведенный 8–11 декабря опрос Fox News показал, что 50% поддерживают отстранение Трампа от власти, а 46% с этим не согласны.
18 декабря палата представителей большинством голосов выступила в поддержку импичмента Трампа. Теперь вопрос об импичменте перейдет на обсуждение в сенат, где большинство принадлежит Республиканской партии. Именно сенаторы должны решить, оправдать Трампа или подтвердить его вину и сместить с должности.
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