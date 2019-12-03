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Приватизацию ГП «Укрспирт» додавливают «Хортица», «Nemiroff» и «Хлебный дар»

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Приватизацию ГП «Укрспирт» додавливают «Хортица», «Nemiroff» и «Хлебный дар»

В отмене государственной монополии на производство спирта заинтересованы исключительно производители водки. Об этом заявил кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский в интервью газете «Сегодня».

«Сейчас производство спирта — это государственная монополия. В демонополизации производства спирта заинтересованы производители водки. Теперь они самостоятельно смогут производить спирт, а не покупать его у „Укрспирта“. Это снизит себестоимость и принесет им дополнительные доходы», — пояснил эксперт.

В то же время, государство от демонополизации отрасли и продажи «Укрспирта» понесет только потери, считает Хмелевский. Государству не удастся выручить заявленные 5 млрд грн от приватизации ГП, поскольку реальная стоимость старых спиртзаводов равна цене металлолома, уверен эксперт.

Роста в госбюджет после демонополизации отрасли тоже ожидать не стоит, говорит Хмелевский. Стоимость лицензии на право производства спирта вряд ли будет высокой, а от налогов на прибыль частные предприятия активно уклоняются, подчеркнул он.

«Государству было бы под силу навести в области порядок и провести модернизацию. Спиртовая отрасль — это курица, которая может нести золотые яйца. Однако, вместо того, чтобы защищать интересы государства, власть работает на обогащение производителей водки», — сказал эксперт.

Мнение Хмелевского разделяет экономический эксперт Борис Кушнирук. Он уверен, что предлагаемая властью модель приватизации ГП «загонит» отрасль в еще большую тень.

«Объективно, пищевого спирта на рынке появится гораздо больше, чем его нужно вообще. И значительная его часть просто попадет в тень из-за того, что производить спирт дадут всем, кому ни попадя. А если вы потеряете контроль за тем, сколько спирта производится, то вы точно получите большую проблему и с налогами, и с криминализацией этой сферы», — прокомментировал он.

Как отмечает Голос.юа, что сегодня «Слуги народа» собирается проголосовать за законопроект о демонополизации и приватизации ГП «Укрспирт», не смотря ни на что.

Документ протягивают даже без выводом финансового комитета и каких-либо экономических просчетов.

Более того, как сегодня сообщил недавно назначенный в. о. руководителя «Укспирта» Сергей Блескун, аудит предприятия перед приватизаций проводили эксперты таких водочных гигантов, как «Хортица», «Nemiroff» и «Хлебный дар».

Заинтересованности последних в уничтожении государственной монополии на спирт, таким образом, уже никто даже не скрывает.

Укрспирт
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