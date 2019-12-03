В Украине отменили государственную монополию на производство спирта

Верховная Рада приняла во втором чтении президентский законопроект № 2300 об отмене с 1 января 2020 государственной монополии на производство спирта.

Такое решение поддержали 284 народных депутатов.

Законопроект предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года, возможность субъектам хозяйствования любой формы производить спирт при условии получения соответствующей лицензии, а также полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

В то же время, для защиты отечественного товаропроизводителя законопроект предусматривает, что импорт спирта до 1 января 2022 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров госпредприятия.