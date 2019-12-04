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Слуги приняли закон с правкой Геруса, закрепившей импорт электроэнергии из России и Беларуси

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Слуги приняли закон с правкой Геруса, закрепившей импорт электроэнергии из России и Беларуси

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2233 по внесению правок в закон «о рынке электрической энергии» с учетом правки народного депутата Андрея Геруса, которая ограничит импорт из России исключительно на одном сегменте рынка – рынке двусторонних договоров. В тоже время правка Геруса сохраняет возможность поставки российской электроэнергии на «рынок на сутки вперед», а также полностью позволяет свободную поставку белоруской электроэнергии на любой сегмент украинского рынка.

За проголовали 274 нардепа, в том числе 233 представителя фракции Слуги Народа и 10 депутатов ОПЗЖ.

При этом Слуги Народа отказались поддержать правку народного депутата Алексея Кучеренко о полном запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси. Также слуги народа не поддержали правку Кучеренко, которая предлагала защитить украинский рынок электроэнергии от демпинговых цен, запретив продавать в Украине электроэнергию из России и Беларуси ниже цены, по которой она продается на границе.

Ранее депутаты из фракций «Батькивщина» и «Европейская Солидарность» заявили о том, что новые правки Геруса сохранять импорт электроэнергии из России и Беларуси. Также было создано межфракционное депутатское объединения «Энергетическая независимость и безопасность Украины» для борьбы с российским импортом энергоресурсов.

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Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку — разрешить коммерческим импорт электроэнергии. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза — с 2400000 кВт-ч до 4500000 кВт-ч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза — до 12 млн кВт-ч/сут.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что не знал, что принятые по инициативе Геруса изменения в закон о ядерной энергетике позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Президент отметил, что необходимо разобраться с импортом электроэнергии из России. 

Россия, электроэнергия
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