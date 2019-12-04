Зеленский рассчитывает на большой обмен удерживаемыми лицами до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на большой обмен удерживаемыми лицами в Донбассе до конца текущего года. Об этом он заявил в среду на брифинге по итогам встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
«Я хотел бы, чтобы Новый год наши люди встречали со своими семьями в Украине. Для меня это очень личный вопрос. Я действительно очень хочу большого обмена», — сказал глава государства. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться на встрече лидеров «нормандской четверки» 9 декабря.
Президент Украины также сообщил, что готов обсуждать вопрос о выборах на Донбассе на саммите «нормандской четверки». «Я уверен, что мы будем поднимать вопрос о возможности проведения местных выборов», — сказал он.
При этом Зеленский подчеркнул, что выборы на Донбассе должны проходить «по законодательству Украины». «Для нас это самое важное», — добавил он.
Кроме того, украинский лидер рассчитывает в ходе предстоящего саммита договориться о сроках урегулирования на Донбассе.
На брифинге ему был задан вопрос о том, что он ждет от итогового документа встречи. «Что касается коммюнике, которое обсуждалось еще в сентябре, то в повестке дня будут те вопросы, которые в этом документе, но я жду более развернутых ответов, — сказал Зеленский. — Потому что ответы — это просто слова. Я же хочу действий со сроками».
Президент также сообщил, что в ходе нормандской встречи хочет, в частности, обсудить вопрос о сроках передачи Киеву контроля над неконтролируемом нынче участке границы с РФ в зоне конфликта. «Я уверен, что мы поднимем вопрос формата и сроков передачи госграницы под украинский контроль», — сказал он.
При этом президент выразил сомнение в том, что все получится. «Я не знаю, удастся нам или нет», — сказал он.
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