Коболева допросили американцы по делу помощников адвоката Трампа

Федеральные прокуроры США допросили главу «Нафтогаза» Андрея Коболева в рамках расследования деловых отношений личного адвоката американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани с бизнесменами Львом Парнасом и Игорем Фруманом. Об этом сообщает AP со ссылкой на адвоката Ланни Бройера, представляющего интересы председателя правления украинской компании.

По его словам, представители американского Минюста запросили встречу с Коболевым. «Он согласился и добровольно поговорил с государственными прокурорами», — отметил он.

При этом адвокат отказался сообщить, когда и где проходила эта встреча. Источник агентства, знакомый с деталями допроса, заявил, что Коболев встречался с прокурорами в Лондоне.

Напомним, что арестованные в США Лев Парнас и Игорь Фруман обвиняются в незаконном финансировании предвыборных кампаний политиков в США.

Агентство Associated Press со ссылкой на источники также сообщало, что круг бизнесменов и доноров республиканцев разрабатывал план по смене руководства украинской компании «Нафтогаз Украины», в том числе Парнас и Фруман, а также нефтяной магнат из Бока-Ратон во Флориде Гарри Саджиант III.

Согласно плану бизнесменов, гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым.