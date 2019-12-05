Войти
Лукашенко заявил, что Беларусь не собирается входить в состав России
резонанс
Лукашенко заявил, что Беларусь не собирается входить в состав России
Путин назвал неприемлемыми условия Украины по транзиту газа
позиция
Путин назвал неприемлемыми условия Украины по транзиту газа

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Коболева допросили американцы по делу помощников адвоката Трампа

1131
Коболева допросили американцы по делу помощников адвоката Трампа

Федеральные прокуроры США допросили главу «Нафтогаза» Андрея Коболева в рамках расследования деловых отношений личного адвоката американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани с бизнесменами Львом Парнасом и Игорем Фруманом. Об этом сообщает AP со ссылкой на адвоката Ланни Бройера, представляющего интересы председателя правления украинской компании.

По его словам, представители американского Минюста запросили встречу с Коболевым. «Он согласился и добровольно поговорил с государственными прокурорами», — отметил он.

При этом адвокат отказался сообщить, когда и где проходила эта встреча. Источник агентства, знакомый с деталями допроса, заявил, что Коболев встречался с прокурорами в Лондоне.

Напомним, что арестованные в США Лев Парнас и Игорь Фруман обвиняются в незаконном финансировании предвыборных кампаний политиков в США.

Читайте также: Самая дорогая в мире рождественская елка установлена в Испании

Агентство Associated Press со ссылкой на источники также сообщало, что круг бизнесменов и доноров республиканцев разрабатывал план по смене руководства украинской компании «Нафтогаз Украины», в том числе Парнас и Фруман, а также нефтяной магнат из Бока-Ратон во Флориде Гарри Саджиант III.

Согласно плану бизнесменов, гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым.

Андрей Коболев, Рудольф Джулиани, Игорь Фруман, Лев Парнас
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 5 декабря 2019
Среда, 4 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кредиты от государства: лохи опять оплатят

Программа «Возвращайся и оставайся», предполагающая выдачу нашим трудовым мигрантам кредитов в 1,5 млн грн под 5 или 9% на пять лет, только на первый взгляд безобидна и многообещающа. На самом деле она - одна из целого ряда странных инициатив, которые должны окончательно похоронить проект адекватного государства. Наряду с очередным «кошмариньем» реального мелкого бизнеса, убийства ФОПов, доначислением всем работающим налогов и предоставлением крупному (читай - олигархическому) бизнесу новых эффективных админинструментов.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Госбюджет-2019: минус 71 млрд грн

Свежие данные Казначейства указывают на то, что проблемы с выполнением доходной части госбюджета усугубляются. Бюджет не выполняется уже четвертый месяц подряд – с августа месяца. В ноябре план по доходам был недовыполнен на 8,6% или минус 8,4 млрд грн. С начала 2019 года госбюджет недополучил 56 млрд грн от запланированных доходов.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Отрезвляющая социология

Хочешь больно падать? Спроси меня - «как, когда и почему?» Всего два жалких осенних месяца понадобилось нам для радикального обновления социологических цифр поддержки/обожания действующего президента. Вместо 73% «сентябрьских» зафиксировано всего 52% «ноябрьских». Ещё более красноречивыми выглядят цифры, характеризующие рост негативного отношения к Зеленскому - с 7 до 19%. И это ведь в условиях отсутствия сколь/нибудь значимых оппонентов, кризисов и даже... зимы.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016