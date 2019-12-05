Коболева допросили американцы по делу помощников адвоката Трампа

Федеральные прокуроры США допросили главу «Нафтогаза» Андрея Коболева в рамках расследования деловых отношений личного адвоката американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани с бизнесменами Львом Парнасом и Игорем Фруманом. Об этом сообщает AP со ссылкой на адвоката Ланни Бройера, представляющего интересы председателя правления украинской компании.
По его словам, представители американского Минюста запросили встречу с Коболевым. «Он согласился и добровольно поговорил с государственными прокурорами», — отметил он.
При этом адвокат отказался сообщить, когда и где проходила эта встреча. Источник агентства, знакомый с деталями допроса, заявил, что Коболев встречался с прокурорами в Лондоне.
Напомним, что арестованные в США Лев Парнас и Игорь Фруман обвиняются в незаконном финансировании предвыборных кампаний политиков в США.
Агентство Associated Press со ссылкой на источники также сообщало, что круг бизнесменов и доноров республиканцев разрабатывал план по смене руководства украинской компании «Нафтогаз Украины», в том числе Парнас и Фруман, а также нефтяной магнат из Бока-Ратон во Флориде Гарри Саджиант III.
Согласно плану бизнесменов, гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым.
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