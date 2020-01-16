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Лев Парнас заявил, что давил на Зеленского от имени Джулиани

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Лев Парнас заявил, что давил на Зеленского от имени Джулиани

Предприниматель Лев Парнас весной прошлого года требовал от президента Украины Владимира Зеленского через его помощника запустить расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, угрожая в противном случае отказом американской администрации от налаживания контактов с украинской стороной и предоставления Киеву военной помощи. Об этом сам предприниматель рассказал в интервью телекомпании CNN, которое было показано в четверг.

По словам предпринимателя, весной прошлого года, после победы Зеленского на президентских выборах, Парнас встретился с одним из его ключевых помощников. «Я очень строго и жестко сказал им несколько вещей. Во-первых, то, что Зеленскому нужно было немедленно сделать заявление — буквально тем же вечером или в течение 24 часов — о том, что они начинают расследование в отношении Байдена», — указал предприниматель. Он также отметил, что по указанию Рудольфа Джулиани — личного адвоката президента США Дональда Трампа — требовал, чтобы Зеленский «избавился от некоторых людей в своей администрации, которые были врагами президента Трампа.

Парнас рассказал, что уже тогда дал украинской стороне понять, что невыполнение требований Вашингтона может повлечь за собой отказ американской администрации предоставить Киеву финансовую и военную помощь. «Если бы они не сделали объявление, не было бы, по сути, никаких отношений. Не было бы оказания ни конкретно военной, ни какой-либо другой помощи. Не было бы инаугурации — Пенс не приехал бы на инаугурацию, не было бы никакого визита в Белый дом. По сути, не было бы никакого общения», — заключил он.

Парнас также заявил, что Трамп лгал о том, что не был знаком с ним. Ему задали вопрос относительно заявлений Трампа, который после задержания четырех предполагаемых партнеров Джулиани сказал, что не знаком с ними и не знает, чем они занимаются. «Слава Богу, теперь все знают правду», — ответил Парнас. «Я думал, что они заставят меня молчать, выставят меня козлом отпущения, попытаются обвинить меня в том, чего я не делал», — сказал предприниматель.

Парнаса спросили о том, считает ли он, что являлся другом американского президента. «Абсолютно», — подчеркнул он, отметив, что со временем стал близким другом Джулиани, а также его «союзником и агентом в Украине».

Ведущий уточнил у предпринимателя, лжет ли, по его мнению, американский лидер о том, что не знаком с ним. «Он лжет», — ответил Парнас. При этом он добавил, что каждый раз, когда Трамп будет делать подобные заявления, он готов предоставлять фотографии, на которых они запечатлены вместе. Телекомпания продемонстрировала несколько таких снимков.

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В октябре прошлого года Парнас и предприниматель Игорь Фруман были задержаны в США. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Предпринимателей подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника. Вскоре после задержания Парнас был освобожден под залог, ему было разрешено покидать свой дом лишь для посещения заседаний суда, встреч с адвокатом и для участия в религиозных ритуалах.

Рудольф Джулиани, Лев Парнас
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