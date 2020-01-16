Соратник Джулиани заявил, что Трамп знал о попытках оказать давление на Украину

Соратник личного адвоката президента США Руди Джулиани Лев Парнас заявил, что Дональд Трамп угрожал прекратить всю помощь Вашингтона Украине, если Киев не объявит о начале расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.

Об этом Парнас заявил в телевизионном интервью MSNBC, сообщает АР.

«Близкий соратник личного адвоката президента Дональда Трампа рассказал, что Трамп выдвинул в мае ультиматум новому президенту Украины о том, что ни одно высшее должностное лицо США не будет присутствовать на его инаугурации и вся американская помощь будет прекращена, если не будет объявлено о расследовании дела Джо Байдена », - говорится в публикации.

Как отмечается, на следующий день после того, как Парнас заявил, что он передал послание, Государственный департамент США объявил, что вице-президент Майк Пенс не будет присутствовать на инаугурации Президента Украины Владимира Зеленского.

Парнас утверждает, что Трамп приказал Пенсу «держаться подальше» по просьбе Джулиани, «чтобы послать четкий сигнал новым украинским властям о том, что они должны серьезно отнестись к требованию о расследовании в отношении Байдена».

По словам Парнаса, все его контакты с командой Зеленского велись по указанию Джулиани, который подробно рассказывал Трампу об этих разговорах.

Парнас заявил, что Дональд Трамп «точно знал, что делаются» попытки оказать давление на Украину с целью инициировать начало расследования против бывшего вице-президента США Джо Байдена.

«Он (Трамп — ред.) знал обо всех моих передвижениях. Я бы ничего не сделал без согласия Руди Джулиани или президента», — заявил Парнас в интервью MSNBC.

Он также уточнил, что не собирался по собственному желанию общаться с официальными лицами Украины.

«Почему близкое окружение президента Зеленского или министр Аваков, или все эти люди, или президент Порошенко со мной встречались? Кто я? Им говорили встретиться со мной», — сказал Парнас.

После ареста Парнаса и бизнесмена Игоря Фрумана Трамп отрицал любые контакты с ними, заявив, что не знает их. Считается, что они были связующим звеном между украинскими чиновниками и Джулиани.