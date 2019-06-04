Зеленский готов к переговорам с Россией и выполнению минских соглашений, но сначала хочет стать сильнее

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе.
«Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы внедрить минские соглашения, но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле», — сказал он во вторник на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам переговоров в Брюсселе.
Зеленский отметил, что «хочет дать новый импульс участия Украины в альянсе, так как российская агрессия остается вызовом». «Мы надеемся восстановить диалог Украина — НАТО на уровне глав государств, правительств и министров обороны», — отметил он.
Зеленский также подтвердил неизменность выбранного прежним руководством страны курса на членство в НАТО и Европейском Союзе. «Стратегический курс Украины направлен на обретение полноценного членства в ЕС и НАТО», — сказал он.
Глава государства поблагодарил Столтенберга за политическую и военную поддержку, которую Украина получает от альянса и его отдельных членов.
«Хочу придать новый импульс нашему участию в альянсе, — продолжал президент Украины. — Российская агрессия остается вызовом для Украины. Мы надеемся восстановить диалог Украина — НАТО на уровне глав государств, правительств и Минобороны».
При этом Зеленский высказался за сохранение тех механизмов, которые, как он выразился, «удерживают Украину» на пути в НАТО. «Но прежде нам нужно провести реформы, которые позволят привести страну к стандартам альянса», — добавил он.
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