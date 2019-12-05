Нардеп Деркач написал, что встретился в Киеве с Джулиани

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани первую встречу в Киеве провел с народным депутатом Андреем Деркачем (внефракционный) и обсудил с ним вопрос создания межпарламентской группы «Друзья Украины СТОП коррупция».

«Рудольф Джулиани прилетел в Киев. Мы сразу же встретились с ним по вопросу создания межпарламентской группы «Друзья Украины СТОП коррупция», — написал Деркач на своей странице в Фейсбук.

Нардеп напомнил, что Украина оказалась в центре скандалов относительно международной коррупции.

«Среди прочего речь идет и о фактах неэффективного использования средств американских налогоплательщиков представителями государственных органов Украины. Один из таких примеров — проект „Поддержка реформы криминальной юстиции в Украине“. Использование этой помощи расследуется в рамках уголовного производства, открытого 16 марта 2016 года», — сообщил Деркач.

По его словам, американское правительство выделило $4,4 млн на этот проект. Получателями были Генеральная прокуратура Украины, Одесская областная государственная администрация, Центр противодействия коррупции и прочие избранные неправительственные организации.

«Согласно Плану совместных действий и Плану закупок, подписанному 30 сентября 2019 года Леваном Дучидзе, директором ИДЛО в Украине, и Русланом Рябошапкой, генеральным прокурором Украины, огромные средства будут потрачены на кейтеринг, банкеты, отели, экспертов и т.д. В частности, 185 тыс. дол. — на международные экспертные услуги, услуги экспертов ИДЛО, услуги перевода. 200 тыс. — на аренду помещений и оборудования. 295 тыс. — на консалтинг, услуги охраны, перевод, печать, страховку, мобильную связь, офисную мебель и т.д.», — отметил Деркач.

В связи с этим, написал нардеп, вместе с Джулиани он обсудил его участие в создании межпарламентской группы «Друзья Украины СТОП коррупция». В Верховной Раде такая группа может быть оформлена как межфракционное объединение.

Также он сообщил, что вместе с коллегой-парламентарием из фракции «Слуга народа» Александром Дубинским направили письма с призывом участия в формировании группы к председателю Сенатского юридического комитета Линдси Грэму, члену комитета по разведке Девиду Нунсу, а также главе офиса Белого Дома Мику Малвейни.