Зеленский встретился с участниками Евромайдана и пообещал не предавать Украину

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал встречу с бывшими студентами, которые организовали Евромайдан, и пострадали в центре Киева в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года, сообщает пресс-служба главы государства.
«Мне всегда было интересно, чем сейчас занимаются люди, с которых это все началось. С которых началась революция. Мы хотели познакомиться лично, хотели проговорить, какие существуют проблемы, видение в целом, где вы и чем занимаетесь», — обратился Зеленский к участникам событий конца 2013 года в Киеве.
Активисты рассказали главе государства о начале Майдана, о своих мотивах участия в протестах, которые впоследствии переросли в Революцию Достоинства. Они проинформировали президента о том, чем занимаются сейчас: среди них оказались добровольцы, которые направились на восток Украины, волонтеры, кое-кто работает в сфере образования, науки и тому подобное.
Приглашенные на встречу обсудили с Зеленским расследование преступлений против участников Евромайдана. Президент пообещал, что расследования по делам Майдана будут завершены, а виновные будут сидеть в тюрьме.
Активисты призвали президента на встрече в «нормандской четверки» в Париже не соглашаться на выборы в Донбассе «под дулами автоматов». Они подчеркнули, что хотят вернуть оккупированные территории, но не ценой уступок за счет государственного суверенитета.
Зеленский поблагодарил евромайдановцев за поддержку и заверил, что не предаст интересов Украины. Глава государства выразил присутствующим благодарность за согласие на встречу и отметил, что это для него большая честь.
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