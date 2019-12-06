Туск призвал Европу помочь Украине защититься от российской агрессии

Страны — члены Евросоюза должны помочь Украине в противостоянии «российской агрессии». Об этом заявил бывший глава Евросовета Дональд Туск, передает The Guardian.

Такое мнение Туск выразил, говоря о президенте Франции Эмманюэле Макроне, которого описал как «надежду на будущее Европы». Но экс-глава ЕС также отметил, что его смущают «очень новые идеи и мысли» французского лидера, в том числе о «смерти мозга» НАТО и сближении с Россией.

«Если мы не сможем защитить Украину от российской агрессии, это будет проблемой не только для Украины, но и для Европы в целом. Я надеялся, что Эмманюэль Макрон также будет здесь очень последовательным», — сказал Туск.

«Если мы хотим относиться к Макрону как к будущему лидеру всей Европы, для этого нам нужен политик, который будет более ответственным за ЕС в целом, а не только за Францию», — считает экс-глава Евросовета.

В начале ноября Макрон в интервью журналу The Economist призвал другие страны Евросоюза пересмотреть отношения с Москвой. По его словам, это необходимо, если ЕС хочет «построить мир в Европе и воссоздать европейскую стратегическую автономию».

Туск говорил о важности поддерживать Украину и ранее. В частности, 1 декабря, во время вручения ему Премии имени Марион Денхофф за содействие международному взаимопониманию и примирению, экс-глава ЕС заявил: «Поддержка Украины в собственных интересах Европы». А 5 июня, на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, он отметил, что без Украины Европы быть не может.

Дональд Туск возглавлял Евросовет с 2014 по 2019 год. На этом посту его сменил бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.