Войти
Климкин рассказал о цене для РФ «выборов» на Донбассе
мирный процесс
Климкин рассказал о цене для РФ «выборов» на Донбассе
Гройсман озвучил максимум, на который может подорожать тепло
позиция
Гройсман озвучил максимум, на который может подорожать тепло

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Макрон не хочет, чтобы Европа тратилась на американское оружие

547
Макрон не хочет, чтобы Европа тратилась на американское оружие

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что странам Евросоюза нужно наращивать оборонные бюджеты с целью укрепления своей автономности, а не для массового приобретения американских или иных вооружений. Об этом французский лидер заявил в интервью телеканалу CNN, фрагмент беседы вышел в эфир в субботу.

«Я не хочу видеть такое, что европейские страны увеличивают расходы на оборону, чтобы покупать американские или иные вооружения или материалы вашего производства. Я думаю, если мы увеличиваем наши расходы, то для укрепления нашей автономии», — сказал Макрон, обращаясь к американскому журналисту.

Макрону был задан вопрос о том, считает ли он неизбежными столкновения с президентом США Дональдом Трампом по поводу возможности создания европейской армии. «Нет. Этим утром мы очень хорошо побеседовали, и он подтвердил в присутствии прессы, что для него это нормально», — ответил французский лидер.

Говоря о сообщении Трампа в Twitter, в котором тот назвал оскорбительными слова Макрона о том, что Евросоюз должен иметь свою армию для защиты от других стран, в том числе и от США, французский лидер отметил: «Я всегда предпочитаю проведение прямого диалога или ответы на вопросы, чем проведение дипломатии через Twitter. Однако, я думаю, что мы провели очень ясную беседу. Он выступает за лучшее распределение нагрузки в НАТО, и я с этим согласен», — добавил Макрон.

В субботу утром Макрон принял американского коллегу в Елисейском дворце. Трамп опубликовал указанное сообщение в Twitter за несколько часов до встречи с Макроном.

Читайте также: В Германии раскрыли военный заговор неонацистов

Трамп неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Президент США потребовал от всех стран-участниц НАТО немедленно довести оборонные расходы до 2% ВВП.

НАТО, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 11 ноября 2018
Суббота, 10 ноября 2018
Пятница, 9 ноября 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

О чем сигнализируют фондовые рынки

Мировые кризисы бьют и по государствам с высокотехнологичной экономикой, но их устойчивость к внешним шокам несравненно выше, чем у стран с сырьевой ориентацией. Если учесть возросшие темпы ускорения международной конкуренции, на что накладывается переход ведущих мировых игроков к политике экономического протекционизма, становится ясно - времени на раскачку нет, менять структуру украинской экономики нужно было начинать еще вчера.
Анна Деревянко
Анна Деревянко
Европейская Бизнес Ассоциация, исполнительный директор

Налог на выведенный капитал: стоит или нет?

Как только у государства не хватит средств, государство придет за этими средствами именно к нам, добросовестным плательщикам, и может так случиться, что сэкономив на отмене корпоративного налога, мы будем вынуждены платить большие других налогов. Соответственно, одним из ключевых моментов, который будет определять отношение ассоциации к законопроекту о налоге на выведенный капитал, станет понимание объема потерь бюджета и запланированных компенсаторов этих потерь.
Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец холдинга «Молочный альянс»

Как правильно выбрать горнолыжный курорт

В Европе сотни горнолыжных курортов и курортиков на любой вкус. Я был примерно на 20-30 из них. Самых крупных. Знаю их хорошо. В Америке катался тоже. Прежде, чем куда-то ехать, рекомендую не только спросить мнение друзей и знакомых, но и самим максимально набраться информации из интернета. Я, кстати, крайне редко ориентируюсь на чьё-то мнение в этом вопросе. Уровень катания у всех разный. То, что кому-то показалось интересным, вам покажется слишком простым, или наоборот, слишком сложным.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016