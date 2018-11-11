Макрон не хочет, чтобы Европа тратилась на американское оружие

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что странам Евросоюза нужно наращивать оборонные бюджеты с целью укрепления своей автономности, а не для массового приобретения американских или иных вооружений. Об этом французский лидер заявил в интервью телеканалу CNN, фрагмент беседы вышел в эфир в субботу.

«Я не хочу видеть такое, что европейские страны увеличивают расходы на оборону, чтобы покупать американские или иные вооружения или материалы вашего производства. Я думаю, если мы увеличиваем наши расходы, то для укрепления нашей автономии», — сказал Макрон, обращаясь к американскому журналисту.

Макрону был задан вопрос о том, считает ли он неизбежными столкновения с президентом США Дональдом Трампом по поводу возможности создания европейской армии. «Нет. Этим утром мы очень хорошо побеседовали, и он подтвердил в присутствии прессы, что для него это нормально», — ответил французский лидер.

Говоря о сообщении Трампа в Twitter, в котором тот назвал оскорбительными слова Макрона о том, что Евросоюз должен иметь свою армию для защиты от других стран, в том числе и от США, французский лидер отметил: «Я всегда предпочитаю проведение прямого диалога или ответы на вопросы, чем проведение дипломатии через Twitter. Однако, я думаю, что мы провели очень ясную беседу. Он выступает за лучшее распределение нагрузки в НАТО, и я с этим согласен», — добавил Макрон.

В субботу утром Макрон принял американского коллегу в Елисейском дворце. Трамп опубликовал указанное сообщение в Twitter за несколько часов до встречи с Макроном.

Трамп неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Президент США потребовал от всех стран-участниц НАТО немедленно довести оборонные расходы до 2% ВВП.