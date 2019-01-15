Трамп снова заговорил о выхода США из НАТО

Президент США Дональд Трамп может вернуться к идее выхода Штатов из НАТО, поскольку его не устраивает темп наращивания военных расходов остальными странами – членами Североатлантического альянса. Об этом со ссылкой на источники сообщает The New York Times.

Как пишет издание, в течение 2018 года Трамп несколько раз в частном порядке заявлял о желании выйти из НАТО. Американский лидер говорил высокопоставленным должностным лицам, занимающимися вопросами национальной безопасности, что «не видит смысла в военном альянсе».

О том, что президент США пригрозил союзникам выходом из НАТО в случае отказа остальных членов альянса увеличить военные расходы, в июле 2018 года писала Politico. По данным издания, на встрече с лидерами стран-членов альянса он предупредил о «тяжелых последствиях», если повышения расходов не произойдет. Трамп также заявил, что США «начнут делать по-своему», если Германия, Франция, Испания и Италия не повысят долю военных расходов до 2% от ВВП. Об этом сообщала тогда же со ссылкой на источник корреспондент Sky News в своем Twitter.

Позже источники в НАТО заявили Reuters, что Трамп не угрожал выходом из альянса, но призывал союзников нарастить военные расходы. Сам американский президент после сообщений в СМИ утверждал, что «верит в НАТО». На вопрос о том, может ли он без согласия Конгресса вывести страну из альянса, он ответил: «Думаю, что, скорее всего, могу, но это не нужно».