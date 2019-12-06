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Международные резервы за месяц выросли на пол миллиарда долларов

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Международные резервы за месяц выросли на пол миллиарда долларов

Международные резервы Украины в ноябре выросли на $0,5 млрд долл. и по состоянию на 1 декабря составили $21,9 млрд долл.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

«По состоянию на 1 декабря 2019 года, международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 21 931, 7 млн долл. США (в эквиваленте). В ноябре они выросли на 2,5%. Увеличение объема международных резервов обусловлено прежде всего сохранением благоприятной ситуации на валютном рынка», — говорится в сообщении.

В общем динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы: во-первых, операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. Несмотря на существенное замедление притока иностранного капитала в государственные облигации по сравнению с предыдущими месяцами, предложение валюты на рынке оставалась значительно больше, чем спрос за счет существенных продаж валюты экспортерами. Это позволило Национальному банку пополнить международные резервы на 897,8 млн долл. США (чистая покупка). В частности, было куплено 777, 8 млн долл. США по единому курсу и 120,0 млн долл. США путем выбора лучшего курса. Интервенций по продаже валюты Национальный банк в течение месяца не проводил.

Во-вторых, операции правительства по управлению государственным долгом. Всего на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 644,7 млн долл. США (в эквиваленте). Из этой суммы 425,5 млн евро уплачено по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), 9,2 млн долл. США — по еврооблигациям (ОВГЗ). Кроме этого, 84,4 млн долл. США направлены на выполнение обязательств правительства и Национального банка перед Международным валютным фондом. Остальные средства уплачены по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями. Эти расходы были частично компенсированы поступлениями в пользу правительства 304,9 млн долл. США от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте.

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В-третьих, переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 29,6 млн долл. США (в эквиваленте). Такой объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

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