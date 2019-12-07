Войти
Гончарук не видит оснований для ротаций в правительстве
кадры
Гончарук не видит оснований для ротаций в правительстве
Зеленский обещает сделать все для поддержки и развития армии
официально
Зеленский обещает сделать все для поддержки и развития армии

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

история
RSS

Во Франции нашли статуэтку Венеры возрастом более 20 тысяч лет

2184
Во Франции нашли статуэтку Венеры возрастом более 20 тысяч лет

Древняя статуэтка богини плодородия Венеры времен позднего палеолита (40-12 тыс. лет до н.э.) найдена в районе Ренанкур города Амьен (департамент Пикардия на севере Франции). Об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте Национального института превентивных археологических исследований. По словам ученых, речь идет об исключительной находке, поскольку фигурка находится в отличном состоянии.

«Статуэтка высотой 4 см относится к граветтской культуре позднего палеолита. Ей 23 тыс. лет», — говорится в сообщении. Отмечается, что возраст Венеры эксперты определили при помощи радиоуглеродного анализа.

Кроме того, рядом с фигуркой ученые нашли несколько глиняных осколков и остатки инструментов. Точное назначение этих орудий пока остается неизвестным, однако по мнению археологов, на этом месте могла располагаться мастерская, где местные ремесленники изготавливали предметы культа.

После проведения дополнительных исследований статуэтка будет выставлена в музее Пикардии в Амьене.

Читайте также: Le Monde написала о взломе россиянами переписки штаба Макрона

Всего на территории Европы было найдено около сотни подобных фигурок. Большинство из них — на территории современной России и в Центральной Европе. 15 из них обнаружены во Франции, преимущественно в юго-западной части.

Граветтская культура — археологическая культура позднего палеолита, датирующаяся 28-21 тыс. гг. до н.э. Названа в честь пещеры Ла-Граветт в депертаменте Дордонь на юго-западе Франции, где в 1930-х годах были найдены характеризующие эту эпоху каменные орудия и предметы быта.

Франция, история
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 7 декабря 2019
Пятница, 6 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кредиты от государства: лохи опять оплатят

Программа «Возвращайся и оставайся», предполагающая выдачу нашим трудовым мигрантам кредитов в 1,5 млн грн под 5 или 9% на пять лет, только на первый взгляд безобидна и многообещающа. На самом деле она - одна из целого ряда странных инициатив, которые должны окончательно похоронить проект адекватного государства. Наряду с очередным «кошмариньем» реального мелкого бизнеса, убийства ФОПов, доначислением всем работающим налогов и предоставлением крупному (читай - олигархическому) бизнесу новых эффективных админинструментов.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Госбюджет-2019: минус 71 млрд грн

Свежие данные Казначейства указывают на то, что проблемы с выполнением доходной части госбюджета усугубляются. Бюджет не выполняется уже четвертый месяц подряд – с августа месяца. В ноябре план по доходам был недовыполнен на 8,6% или минус 8,4 млрд грн. С начала 2019 года госбюджет недополучил 56 млрд грн от запланированных доходов.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Отрезвляющая социология

Хочешь больно падать? Спроси меня - «как, когда и почему?» Всего два жалких осенних месяца понадобилось нам для радикального обновления социологических цифр поддержки/обожания действующего президента. Вместо 73% «сентябрьских» зафиксировано всего 52% «ноябрьских». Ещё более красноречивыми выглядят цифры, характеризующие рост негативного отношения к Зеленскому - с 7 до 19%. И это ведь в условиях отсутствия сколь/нибудь значимых оппонентов, кризисов и даже... зимы.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016