Нормандский саммит продлиться 2 часа 45 минут

Встреча в «нормандском формате» продлится около 2 часов 45 минут. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с организацией саммита.
По данным «РБК Украина», встреча «четверки» начнется в 17:00 по Киеву, а в 19:45 пройдет пресс-конференция лидеров по итогам переговоров.
Согласно графику мероприятия, который предоставил корреспондент издания, лидеры стран-участниц прибудут в Елисейский дворец в 15:55 по Киеву 9 декабря.
Перед встречей в «нормандском формате» пройдут двусторонние переговоры между французским президентом Эмманюэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским, а также между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным. Затем начнутся двусторонние переговоры между Макроном и Путиным, а также Меркель и Зеленским.
Ранее СМИ сообщали, что после завершения встречи «нормандской четверки» и совместной пресс-конференции запланирована двусторонняя встреча Путина и Зеленского.
На саммите лидеры стран поднимут вопрос урегулирования ситуации на Донбассе, в рамках которого обсудят закон об особом статусе региона, срок действия которого истекает 31 декабря 2019 года. Это будет первая встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016