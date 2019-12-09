Нормандский саммит продлиться 2 часа 45 минут

Встреча в «нормандском формате» продлится около 2 часов 45 минут. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с организацией саммита.

По данным «РБК Украина», встреча «четверки» начнется в 17:00 по Киеву, а в 19:45 пройдет пресс-конференция лидеров по итогам переговоров.

Согласно графику мероприятия, который предоставил корреспондент издания, лидеры стран-участниц прибудут в Елисейский дворец в 15:55 по Киеву 9 декабря.

Перед встречей в «нормандском формате» пройдут двусторонние переговоры между французским президентом Эмманюэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским, а также между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным. Затем начнутся двусторонние переговоры между Макроном и Путиным, а также Меркель и Зеленским.

Ранее СМИ сообщали, что после завершения встречи «нормандской четверки» и совместной пресс-конференции запланирована двусторонняя встреча Путина и Зеленского.

На саммите лидеры стран поднимут вопрос урегулирования ситуации на Донбассе, в рамках которого обсудят закон об особом статусе региона, срок действия которого истекает 31 декабря 2019 года. Это будет первая встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским.