Жертвами стрельбы в больнице Чехии стали шесть человек

Не менее шести человек погибли в результате стрельбы в Факультетской больнице города Острава на северо-востоке Чехии. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на министра здравоохранения республики Адама Войтеха.

Стрельбу около 7 часов утра по местному времени (около 8 утра по Киеву) в университетской больнице открыл мужчина в красной куртке. Премьер-министр страны Андрей Бабиш уточнил, что трагедия разыгралась в приемном покое.

«К счастью, там было не так много посетителей. По сообщениям полиции, мужчина выстрелил в голову пациенту», — рассказал он.

Четыре человека скончались на месте, еще двое — на операционном столе. По некоторым данным, среди жертв есть один врач.

Злоумышленник скрылся с места, выйти на его след пока не удалось.

«Это огромная трагедия. Что-то немыслимое для Чехии», — признал Войтех.