Жертвами стрельбы в больнице Чехии стали шесть человек

Не менее шести человек погибли в результате стрельбы в Факультетской больнице города Острава на северо-востоке Чехии. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на министра здравоохранения республики Адама Войтеха.
Стрельбу около 7 часов утра по местному времени (около 8 утра по Киеву) в университетской больнице открыл мужчина в красной куртке. Премьер-министр страны Андрей Бабиш уточнил, что трагедия разыгралась в приемном покое.
«К счастью, там было не так много посетителей. По сообщениям полиции, мужчина выстрелил в голову пациенту», — рассказал он.
Четыре человека скончались на месте, еще двое — на операционном столе. По некоторым данным, среди жертв есть один врач.
Злоумышленник скрылся с места, выйти на его след пока не удалось.
«Это огромная трагедия. Что-то немыслимое для Чехии», — признал Войтех.
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