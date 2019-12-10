Словарь Merriam-Webster назвал свое слово 2019 года

Американский толковый словарь Мерриама-Вебстера (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary) выбрал «словом года» местоимение «они» (they). Об этом во вторник сообщило справочное издание на своем сайте.

«Нашим словом 2019 года стали «они», — отметили представители словаря, указав, что пользователи издания уточняли значение этого слова на 313% чаще, чем в прошлом году.

На сайте словаря отмечается, что это местоимение оказалось в центре многих общественных дискуссий в США, касающихся вопросов прав сексуальных меньшинств. В частности, издание указало, что широкий резонанс получило высказывание британского музыканта Сэма Смита, который заявил в сентябре, что он «относит себя к небинарному гендеру», то есть не определяет себя ни как мужчину, ни как женщину, а потому просит писать «они», а не «он» в том случае, если речь идет о нем.

Словарь Мерриама-Вебстера выбирает «слово года» уже более 15 лет. В прошлом «словами года» становились «справедливость» (justice, 2018), «феминизм» (feminism, 2017), «наука» (science, 2013), «социализм» (socialism, 2012), «прагматичный» (pragmatic, 2011).

В ноябре британский Оксфордский словарь английского языка (Oxford English Dictionary) назвал словосочетание «климатическое ЧП» (climate emergency) словом 2019 года.