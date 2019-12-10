Подозреваемый в стрельбе в Чехии покончил с собой

Предполагаемый виновник стрельбы в больнице города Острава покончил с собой при попытке задержания, его личность устанавливается. Об этом сообщила во вторник полиция республики в своем Twitter.
«Полиция нашла автомобиль предполагаемого преступника», — говорится в сообщении. В нем отмечается, что подозреваемый покончил с собой при попытке задержания. «Мы выясняем личность мужчины», — подчеркнули в полиции.
Стрельба произошла около семи утра по местному времени (08:00 по Киеву) в травматологическом отделении Факультетской больницы Остравы. По последним данным, погибли шесть человек, еще двое ранены.
В Остраву стянуты силы полицейского спецназа Чехии. Усиленные патрули полиции размещены на территории больницы и вузов этого крупнейшего города на северо-востоке республики. В стране усилены меры безопасности.
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