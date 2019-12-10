Премьер допускает «газовую войну» с Россией

Премьер-министр Украины допускает возможность «газовой войны» во время продолжения переговоров с Российской Федерацией относительно транзита газа после 1 января 2020 года.

«Украина будет продолжать договариваться о газе дальше, возможно, непросто, возможно, с „газовой войной“. Но мы полностью к этому готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а „Северный поток 2“ недостроен», — написал он на своей странице в соцсети Facebook, комментируя итоги встречи лидеров «Нормандской четверки».

Премьер подчеркнул, что украинской стороне удалось достичь своей цели в газовом вопросе, выведя его за пределы обсуждения ситуации на Донбассе.

«Не договорились о контракте, но этого и не должно было произойти в Париже», — написал Гончарук.

Премьер-министр в очередной раз акцентировал внимание на том, что Украине необходим долгосрочный контракт, а также выплаты по решению Стокгольмского арбитража.

«Мы отметили, что долг не подарим. Один из вариантов, который рассматриваем — долг можем принять газом», — добавил Гончарук.