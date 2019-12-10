Премьер допускает «газовую войну» с Россией

Премьер-министр Украины допускает возможность «газовой войны» во время продолжения переговоров с Российской Федерацией относительно транзита газа после 1 января 2020 года.
«Украина будет продолжать договариваться о газе дальше, возможно, непросто, возможно, с „газовой войной“. Но мы полностью к этому готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а „Северный поток 2“ недостроен», — написал он на своей странице в соцсети Facebook, комментируя итоги встречи лидеров «Нормандской четверки».
Премьер подчеркнул, что украинской стороне удалось достичь своей цели в газовом вопросе, выведя его за пределы обсуждения ситуации на Донбассе.
«Не договорились о контракте, но этого и не должно было произойти в Париже», — написал Гончарук.
Премьер-министр в очередной раз акцентировал внимание на том, что Украине необходим долгосрочный контракт, а также выплаты по решению Стокгольмского арбитража.
«Мы отметили, что долг не подарим. Один из вариантов, который рассматриваем — долг можем принять газом», — добавил Гончарук.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016