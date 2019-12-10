На Порошенко завели дело за госизмену

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против экс-президента страны Петра Порошенко по факту государственной измены при подписании минских соглашений. Об этом во вторник сообщил бывший первый заместитель руководителя администрации президента Украины при Викторе Януковиче, юрист Андрей Портнов, по заявлению которого и открыто дело.

«Государственное бюро расследований сегодня начало уголовное производство по факту государственной измены Петром Порошенко при подписании минских соглашений», — написал он в Telegram-канале, выложив соответствующий документ.