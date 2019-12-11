Меркель признала Путина победителем на саммите в Париже

По окончании саммита в «нормандском формате» в Париже 9 декабря канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала президента России Владимира Путина победителем. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

«Сегодня ты победитель», — заявила она, когда лидеры шли на пресс-конференцию по итогам переговоров.

Издание отметило, что канцлер Германии сказала эти слова «без особой радости».

При этом президент Украины Владимир Зеленский назвал «ничьей» итоги переговоров в «нормандском формате». «Сейчас правильно быть дипломатом. Давайте говорить: пока что «ничья», — подчеркнул он.

Встреча в «нормандском формате» с участием Франции, Германии, России и Украины завершилась в Париже 9 декабря. После окончания саммита Зеленский и Путин провели двусторонние переговоры и договорились об обмене заключенными до конца года в формате «всех на всех», а также «разблокировали» газовый вопрос.