Кабмин начал тестировать «государство в смартфоне»

Власти запускают в бета-режиме мобильное приложение «Дія», первыми станут доступны электронные водительские права и цифровой технический паспорт на авто.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге после заседания Кабинета министров.

«Мы очень рады рассказать вам новость: сегодня мы запускаем первую очередь бета-тестировщиков нашего приложения „Дяі“, который по сути является государством в смартфоне. Это наш такой первый шаг.

И первые услуги, которые будут в этом приложении, — это возможность использовать электронные водительские удостоверения и электронный технический паспорт — уже реально, офф-лайн, в жизни с помощью приложения.

Также будет возможность через мессенджеры общаться с государством, задавать вопросы, получать более современными средствами (ответы).

Это — первый шаг. Мы параллельно работаем над следующими услугами — электронными документами. Использование таких документов позволит получить нам миллионы пользователей среди украинцев — и украинцы почувствуют масштабно первые этапы трансформации», — рассказал он.

Федоров подчеркнул, что приложение «Дія» разработали за несколько месяцев, хотя до этого не могли разработать его лет двадцать.

Помогла разработать это приложение компания EPAM. По словам Федорова, впервые украинские компании такого масштаба готовы помогать властям.

«Мы потратили ноль государственного бюджета и скоро получим на баланс за 1 гривну это приложение», — похвастался министр.