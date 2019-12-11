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В России могут провести «свою» Олимпиаду

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В России могут провести «свою» Олимпиаду

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия могла бы проводить свои Олимпийские игры, на которые бы не распространялись решения Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Решение WADA против целого государства свидетельствует о кризисе институтов, в том числе мирового спорта. Россия имеет колоссальный опыт проведения спортивных международных мероприятий самого высокого уровня. Мы можем у себя в стране проводить свои Олимпийские игры, приглашать на них спортсменов мировых», — утверждает Матвиенко, которую цитируют российские СМИ.

Напомним, что 9 декабря исполком WADA принял рекомендации своего профильного комитета и лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). России на четыре года запрещено участие в крупных международных соревнованиях, а также проведение турниров на своей территории.

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Из-за санкций российские спортсмены смогут выступать на международных турнирах только под нейтральным флагом, причем пройдя дополнительные допинг-тесты.

Валентина Матвиенко
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Комментарии (1)
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Гость
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