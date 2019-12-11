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Во Франции намерены повысить пенсионный возраст до 64 лет

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Во Франции намерены повысить пенсионный возраст до 64 лет

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил в среду о намерении правительства повысить с 2027 года возраст, начиная с которого в стране можно будет получать пенсию в полном объеме, с 62 до 64 лет. Выступление премьера с разъяснениями намеченной пенсионной реформы транслировал с заседания Совета по вопросам экономики, социальной сферы и окружающей среды телеканал BFM.

Премьер подчеркнул, что правительство «заинтересовано в том, чтобы французы работали в течение большего периода лет». В новой системе рабочий стаж будет начисляться по системе баллов, «значимость которых будет определена парламентом, который также будет следить, чтобы она не менялась». «Пенсия будет индексироваться по уровням зарплаты трудящихся, а не по уровню инфляции», — также сообщил Филипп.

Французов, родившихся до 1975 года, пенсионная реформа не затронет. В отношении родившихся в этом году и в ряд последующих годов пенсия за работу в период по 2025 год будет начисляться по старой системе. За работу после 2025 года — по новой, то есть «переход будет постепенным», заверил Филипп. «Первым поколением, которое будет получать пенсии по новой системе, станут французы, родившиеся в 2004 году и которым в 2022 году будет 18 лет», — сообщил премьер-министр.

При определении возраста выхода на пенсию будут существовать льготы лицам, работавшим на опасном для здоровья производстве. Список таких профессий будет в ближайшее время расширен. Также часть отчислений лиц с высокой зарплатой, превышающей €120 тыс. в год, будет направляться «в рамках солидарности» в фонды выплат менее обеспеченных людей, сообщил премьер. «От реформы также в большой степени выиграют женщины», — пообещал он, указав, что за каждого рожденного ребенка им будут начисляться дополнительные баллы к пенсии. Кроме того, законом будет запрещено понижать пенсии учителям. Меры для их поддержания на должном уровне будут рассмотрены, начиная с 2021 года, заявил Филипп.

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По словам премьера, правительство рассмотрит законопроект о пенсионной реформе на заседании Совета министров 22 января будущего года, «и в конце февраля он будет передан в парламент». В случае его утверждения соответствующий закон начнет действовать с 1 января 2022 года.

В ходе своего выступления Филипп выразил мнение, что объявленные им положения намечаемой реформы «могут служить основанием для того», чтобы проходящие в стране в течение уже семи дней акции протеста против пересмотра пенсионной системы были прекращены.

Франция, пенсионная реформа
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