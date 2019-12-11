В Украине продолжает умирать автопроизводство

В ноябре предприятия украинского автопрома изготовили 544 единицы автотранспортных средств — по сравнению с октябрем выпуск автотранспорта сократился более чем на 40 процентов.

Об этом сообщает Укравтопром.

«Завод Еврокар, который сейчас формирует всю статистику в легковом сегменте, практически повторил свой результат годичной давности, нарастив сборку всего на 2 автомобиля. Выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составил 5 шт., что на 3 шт больше, чем в ноябре прошлого года и на 25 шт меньше показателя октября текущего года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что производители автобусов в ноябре изготовили 98 машин — это на четверть больше, чем год назад.

Всего за 11 месяцев 2019 года в Украине собрали 6740 единиц автотранспортных средств или на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Напомним, что в октябре 2019 года предприятия украинского автопрома изготовили 913 единиц автотранспортных средств — это на 13% меньше, чем в сентябре.