В аэропорту Бухареста задержали Чубарова

Главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова задержали румынские пограничники в аэропорту Бухареста. Об этом он сообщил на своей странике в Facebok.
Председатель Меджлиса отметил, что при прилете в Бухарест и прохождении пограничного контроля румынские пограничники изъяли у него паспорт и 3 с половиной часа удерживали его в трансферной зоне аэропорта. Объяснение Чубарову не предоставили.
«На территориях этих стран российские спецслужбы имеют де-факто право ареста преследуемых Россией лиц, независимо от их гражданства. Но не ожидал, что ядовитые щупальца российских спецслужб постараются достать меня в Румынии», — написал он.
По его словам, целью визита в Румынию являются запланированные на четверг встречи с Государственным секретарем Министерства иностранных дел, а также с экспертами German Marshall Fund of the United States для обсуждения ситуации во временно оккупированном Российской Федерацией Крыму и милитаризации полуострова и Черного моря.
«Немедленное вмешательство в ситуацию посла Украины в Румынии Александра Банькова и консула посольства Украины в Румынии Павла Некрасова разрешили через 3, 5 часа ожидания решить ситуацию и около 7:00 утра я уже был в отеле, чтобы в 9:30 начать выполнять программу пребывания», — рассказал Чубаров.
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