Число погибших на пожаре в Одессе выросло до 16



В Одессе продолжаются работы по разборке завалов и демонтажу аварийных элементов конструкций здания колледжа и поиски погибших. Обнаружены тела 14 погибших, девять из них не идентифицированы.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

«По состоянию на 7 часов 12 декабря продолжаются работы по разборке завалов и демонтажу аварийных элементов конструкций здания. В ходе проведения поисковых работ обнаружены тела 14 погибших (тела 9 человек не идентифицированы)», — говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что всего в результате пожара погибли 16 человек, пострадали 30 человек, в лечебных учреждениях остаются 8 человек.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации и оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

К ликвидации последствий пожара привлечены 222 человека и 37 единиц техники, из них от ГСЧС — 67 человек личного состава и 8 единиц техники.

Как сообщалось, 4 декабря в 10 час. 12 мин. в г. Одесса на третьем этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек.