Число погибших на пожаре в Одессе выросло до 16

В Одессе продолжаются работы по разборке завалов и демонтажу аварийных элементов конструкций здания колледжа и поиски погибших. Обнаружены тела 14 погибших, девять из них не идентифицированы.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
«По состоянию на 7 часов 12 декабря продолжаются работы по разборке завалов и демонтажу аварийных элементов конструкций здания. В ходе проведения поисковых работ обнаружены тела 14 погибших (тела 9 человек не идентифицированы)», — говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что всего в результате пожара погибли 16 человек, пострадали 30 человек, в лечебных учреждениях остаются 8 человек.
На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации и оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
К ликвидации последствий пожара привлечены 222 человека и 37 единиц техники, из них от ГСЧС — 67 человек личного состава и 8 единиц техники.
Как сообщалось, 4 декабря в 10 час. 12 мин. в г. Одесса на третьем этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек.
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