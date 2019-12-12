Индекс Московской биржи достиг максимума 2013 года

Значение индекса РТС, при расчете которого учитываются долларовые цены торгуемых на Московской бирже акций крупнейших компаний России, впервые за шесть лет поднялось выше отметки 1490 пунктов, следует из материалов торгов. На пике 12 декабря значение индекса достигло отметки 1491,84 пункта, что на 1,96% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

В предыдущий раз выше достигнутого в четверг максимума значение индекса РТС поднималось 31 октября 2013 года (1495,6 пункта). Уже в следующем году значение индекс опустилось ниже 600 пунктов. Абсолютного максимума индикатор достигал 19 мая 2008 года, тогда он поднимался до 2498,1 пункта.

Значение рублевого индекса Московской биржи 12 декабря поднималось до 2994,49 пункта, что на 1,35% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Однако при этом индекс остался ниже планки в 3 тыс. пунктов, которую впервые в истории перевалил 7 ноября 2019 года.

Аналитики полагают, что «мажорным настроениям» на российском фондовом рынке способствует позитивная конъюнктура на внешних финансовых и сырьевых рынках, обусловленная ожиданиями глобальными игроками отказа Белого дома от введения 15 декабря пошлин на китайский импорт.

Также показать большие, чем ведущие международные площадки, темпы роста российскому рынку помогли такие факторы, как фундаментальная дешевизна локальных компаний, высокая дивидендная доходность, смещение санкционной риторики на второй план, финансовая стабильность государства и в целом благоприятная конъюнктура на нефтяном рынке.

При расчете индексов Московской биржи и РТС учитывается стоимость акций 41 российской компании. Наибольший вес имеют бумаги «Газпрома», ЛУКОЙЛа, Сбербанка, «Норникеля», «Яндекса» и т.д.