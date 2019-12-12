Нацбанк резко снизил учетную ставку

Национальный банк Украины (НБУ) решил с 13 декабря понизить учетную ставку до уровня, на котором она находилась два года назад — до 13,5% годовых с 15,5% годовых, на котором она находилась с 25 октября этого года.

«Национальный банк ускоряет смягчение монетарной политики, поскольку стремительное укрепление курса гривни обуславливает более быстрое, чем ожидалось, снижение инфляционного давления», — говорится в сообщении центробанка в четверг.

Правление Национального банка считает, что новый пониженный уровень учетной ставки не помешает поддержанию инфляции близко к цели 5% и одновременно позволит поддержать экономический рост.

НБУ также сообщил, что пересмотрит прогноз инфляции с учетом ситуации на валютном рынке и обнародует обновленный макроэкономический прогноз, включая будущую траекторию инфляции, в конце января.

Регулятор напомнил, что согласно октябрьскому прогнозу, ожидает снижения учетной ставки до 8%, однако в рамках очередного пересмотра макроэкономического прогноза в январе обнародует обновленный прогноз динамики учетной ставки. В нем будут учтены, в частности, влияние на будущую инфляцию со стороны потребительского спроса и ситуации на валютном рынке.

Кроме того, Нацбанк продолжит учитывать ход ключевых внутренних реформ. Речь идет как о реформах, предусмотренных меморандумом о взаимодействии с правительством, так и о судебной реформе как необходимой предпосылке обеспечения верховенства права в Украине.

Как сообщалось, НБУ начал цикл смягчения денежной политики ставки 26 апреля этого года, понизив учетную ставку до 17,5% годовых с уровня 18% годовых, на котором он удерживал ее с начала сентября 2018 года. Затем Нацбанк в середине июля и начале сентября текущего года снижал учетную ставку каждый раз на 0,5 п.п., а в конце октября понизил ее сразу на 1 п.п.