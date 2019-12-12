Зеленский теперь требует найти заказчика убийства Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил следствие за проведенную работу по раскрытию убийства журналиста Павла Шеремета и поставил задачу назвать в ближайшее время заказчика преступления. Об этом он сказал в четверг на брифинге.

«Предполагаемые убийцы были задержаны. Очень много ответов мы получили. Есть еще один вопрос — кто заказчик? Надеюсь, это будет в следующий раз, на третьей встрече по убийству Шеремета», — сказал Зеленский. При этом он высказался за то, чтобы расследование не затягивалось и чтобы «не было в формате сериала».

Он поблагодарил силовые службы за работу по раскрытию преступления.