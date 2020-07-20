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Зеленский назвал убийство Шеремета позором для Украины
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Зеленский назвал убийство Шеремета позором для Украины

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Зеленский назвал убийство Шеремета позором для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что государство и правоохранительные органы должны сделать всё, чтобы украинцы и цивилизованный мир увидели в суде настоящих убийц журналиста Павла Шеремета, а затем — организаторов и заказчиков этого преступления.

«Сегодня четвертая годовщина со дня убийства Павла Шеремета. В Беларуси, России и Украины он стоял за ценности демократии, права и свободы человека. Прежде всего — за право гражданина на свободное мнение и слово. И за обязанность власти быть честной, прозрачной и ответственной перед гражданами. У него никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отнять жизнь. Его дерзкое убийство — потеря для всех независимых СМИ и журналистов. А еще это преступление — позор для Украины», — написал он в понедельник на своей странице в Facebook.

Зеленский подчеркнул, что дело Шеремета находится под пристальным вниманием и контролем всего украинского общества, которому нужны четкие ответы и убедительные, неопровержимые доказательства.

«Обязанность государства и правоохранительных органов сделать всё, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц Павла Шеремета. А потом — настоящих организаторов и заказчиков этого преступления. Как бы трудно не было найти правду. Сколько бы усилий и времени это не заняло. Павел Шеремет — скорбь, память, правосудие», — отметил он.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания «Украинская правда» Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Национальной полиции, Министерства внутренних дел Украины и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

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Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

Павел Шеремет, Владимир Зеленский
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