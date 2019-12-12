Полиция озвучила имена убийц Шеремета и назвала мотив

Военная медсестра Яна Дугарь, волентер Юлия Кузьменко, музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко и супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, обоснованно подозреваются в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году, заявил заместитель главы Национальной полиции — начальник криминальной полиции Евгений Коваль.

«Проведенными следственно-розыскными мероприятиями и дальнейшим документированием членов группы удалось четко выделить тех лиц, которые объективно подозреваются нами в исполнении убийства Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Антоненко и супруги Грищенко», — сказал Коваль на брифинге по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета в четверг в Киеве.

Начальник криминальной полиции Евгений Коваль рассказал, как устанавливали этих лиц, которые засветились в разных делах и сначала не выглядели как группа. Помогли правоохранителям в этом косвенные доказательства и записи телефонных разговоров.

Следствие считает, что основным мотивом убийства журналиста Павла Шеремета была дестабилизация внутренней социально-политической ситуации в стране.

«Следствие получило в совокупности обоснованные основания для подозрений в адрес определенных лиц в причастности к организации и выполнению убийства гражданина Российской Федерации Павла Шеремета именно с целью возможной дестабилизации внутренней социально-политической ситуации в Украине», — заместитель главы Национальной полиции — начальник криминальной полиции Евгений Коваль.

Коваль отметил, что отрабатывая версию дестабилизации, изучались взрывы на территории Украины до и после убийства Шеремета.

«В целом было установлено 35 фактов таких преступлений», — сказал он.

По словам Коваля, среди таких преступлений подрыв электроопоры в Херсонской области осенью 2015 года. И второй — неудачное покушение на бизнесмена Ч летом 2018 года в городе Косов Ивано-Франковской области.

«Подчеркиваю — это были полностью отдельные факты, которые никак не были связаны до этого», — сказал Коваль.