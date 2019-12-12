Войти
Зеленский впервые дал большое интервью российским журналистам
дружба народов
Зеленский впервые дал большое интервью российским журналистам
Трамп высмеял признание Греты Тунберг Человеком года
позиция
Трамп высмеял признание Греты Тунберг Человеком года

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Полиция озвучила имена убийц Шеремета и назвала мотив

575
Полиция озвучила имена убийц Шеремета и назвала мотив

Военная медсестра Яна Дугарь, волентер Юлия Кузьменко, музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко и супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, обоснованно подозреваются в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году, заявил заместитель главы Национальной полиции — начальник криминальной полиции Евгений Коваль.

«Проведенными следственно-розыскными мероприятиями и дальнейшим документированием членов группы удалось четко выделить тех лиц, которые объективно подозреваются нами в исполнении убийства Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Антоненко и супруги Грищенко», — сказал Коваль на брифинге по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета в четверг в Киеве.

Начальник криминальной полиции Евгений Коваль рассказал, как устанавливали этих лиц, которые засветились в разных делах и сначала не выглядели как группа. Помогли правоохранителям в этом косвенные доказательства и записи телефонных разговоров.

Читайте также: В РФ рассказали, почему не выдали Цемаха Нидерландам

Следствие считает, что основным мотивом убийства журналиста Павла Шеремета была дестабилизация внутренней социально-политической ситуации в стране.

«Следствие получило в совокупности обоснованные основания для подозрений в адрес определенных лиц в причастности к организации и выполнению убийства гражданина Российской Федерации Павла Шеремета именно с целью возможной дестабилизации внутренней социально-политической ситуации в Украине», — заместитель главы Национальной полиции — начальник криминальной полиции Евгений Коваль.

Коваль отметил, что отрабатывая версию дестабилизации, изучались взрывы на территории Украины до и после убийства Шеремета.

«В целом было установлено 35 фактов таких преступлений», — сказал он.

По словам Коваля, среди таких преступлений подрыв электроопоры в Херсонской области осенью 2015 года. И второй — неудачное покушение на бизнесмена Ч летом 2018 года в городе Косов Ивано-Франковской области.

«Подчеркиваю — это были полностью отдельные факты, которые никак не были связаны до этого», — сказал Коваль.

Павел Шеремет, полиция
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 12 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Приятные новости, которые настораживают

Первые два дня этой недели ознаменовались новостями, которые принято считать очень хорошими. В понедельник стало известно, что потребительская инфляция в ноябре составила лишь 0,1% (аномально низкий для этого месяца уровень), а за последние 12 месяцев она составила 5,1%. Во вторник еще более потрясающая новость - цены производителей промышленной продукции в ноябре снизились по сравнению с октябрем на 3%, а за 11 месяцев текущего года упали на 4%.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Аргентинизация Украины

Минфин хвастается, что в Украине падает доля госдолга к ВВП. Меня пугает то, что такой же путь однажды уже проходила другая страна. Поскольку с этой страной очень много сходства, то мне даже хочется назвать этот путь: «Аргентинизация Украины».
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кредиты от государства: лохи опять оплатят

Программа «Возвращайся и оставайся», предполагающая выдачу нашим трудовым мигрантам кредитов в 1,5 млн грн под 5 или 9% на пять лет, только на первый взгляд безобидна и многообещающа. На самом деле она - одна из целого ряда странных инициатив, которые должны окончательно похоронить проект адекватного государства. Наряду с очередным «кошмариньем» реального мелкого бизнеса, убийства ФОПов, доначислением всем работающим налогов и предоставлением крупному (читай - олигархическому) бизнесу новых эффективных админинструментов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016