Выборы в Украине вошли в список самых обсуждаемых в России тем

Российская социальная сеть «Одноклассники» составила рейтинг самых обсуждаемых событий 2019 года. В топ-3 вошли пожары в Сибири, выборы президента Украины и наводнение в Иркутской области.
«Пользователи ОК традиционно очень активно вовлекаются в обсуждение значимых событий, поэтому рейтинг самых обсуждаемых тем в ОК в целом хорошо отражает новостную повестку уходящего года в России», — говорится в сообщении пресс-службы соцсети.
Пожары на территории Сибири пользователи обсуждали на протяжении всего года, но пик дискуссий и комментариев пришелся на 1 августа. Выборы президента Украины активнее всего пользователи обсуждали 1 и 22 апреля. Наводнение в Иркутской области было одним из самых обсуждаемых событий прошедшего лета: пик обсуждений пришелся на 2 июля.
В десятку самых обсуждаемых событий 2019 года также вошли экологические проблемы в Шиесе, смерть Юлии Началовой, приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, пожар в Соборе Парижской Богоматери в Париже, болезнь Анастасии Заворотнюк, финал «Игры престолов» и выступление Сергея Лазарева на «Евровидении-2019».
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