Войти
Трамп установил личный рекорд по количеству постов в Twitter
их нравы
Трамп установил личный рекорд по количеству постов в Twitter
В Украине начинает работать электронный кабинет застройщика
реформы
В Украине начинает работать электронный кабинет застройщика

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

ЕС обнародовал отчет по имплементации Соглашения об ассоциации

161
ЕС обнародовал отчет по имплементации Соглашения об ассоциации

Европейский союз считает деятельность Высшего антикоррупционного суда Украины особенно важной, но подчеркивает, что еще ни один чиновник не был осужден за коррупцию, указано в отчете ЕС по имплементации Соглашения об ассоциации.

«В борьбе против коррупции, Высший антикоррупционный суд начал работу 5 сентября. Его деятельность особенно важна, ведь ни один чиновник еще не был осужден за коррупцию. Незаконное обогащение было повторно криминализировано. Законы о перезапуске Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и защите обличителей были приняты», — сообщается на сайте представительства ЕС в пятницу.

Кроме того, Брюссель призывает финализировать «уголовное преследование виновных в афере с ПриватБанком».

В ЕС считают, что анбандлинг НАК «Нафтогаз» должен завершиться к концу 2019 года, однако сообщил, что воплощение реформы энергетики в Украине до сих пор остается сложным вопросом из-за действующей олигопольной структуры рынка.

«Объем торговли между Украиной и ЕС продолжил расти. ЕС сохраняет свою позицию главного рынка для украинского экспорта. Украинская экономика продолжает расти, а финансовый и банковский секторы стабилизировались. В то же время, доклад подчеркивает необходимость дальнейшего улучшения бизнес-климата и стимулов для инвесторов, в том числе в обеспечении верховенства права и поддержке борьбы против коррупции. Уровень жизни населения также должен вырасти», — указано в сообщении представительства ЕС.

В ЕС отметили достижения Украины в законодательстве касаемо бюджетной политики, таможни, дерегуляции рынка, государственных закупок, образования и здравоохранения, но подчеркивают ограниченность реформ в сфере защиты прав интеллектуальной собственности.

В то же время в отчете подчеркивается, что новые президент, парламент и правительство Украины заявили о своей приверженности дальнейшей имплементации соглашения об ассоциации.

Читайте также: Цена билетов на поезд будет отличаться в зависимости от даты покупки

«Соглашение об ассоциации продолжает сближать ЕС и Украину. Благодаря экономической части этого соглашения ЕС стал главным торговым партнером Украины. С того времени, как ЕС ввел безвизовый режим для украинских граждан два года назад, украинцы осуществили 3 млн безвизовых поездок», — сказал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Отчет ЕС по имплементации Соглашения об ассоциации служит предисловием к Совету ассоциации Украина-ЕС, который состоится в Брюсселе 28 января 2020 года.

Соглашение об ассоциации
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 13 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Приятные новости, которые настораживают

Первые два дня этой недели ознаменовались новостями, которые принято считать очень хорошими. В понедельник стало известно, что потребительская инфляция в ноябре составила лишь 0,1% (аномально низкий для этого месяца уровень), а за последние 12 месяцев она составила 5,1%. Во вторник еще более потрясающая новость - цены производителей промышленной продукции в ноябре снизились по сравнению с октябрем на 3%, а за 11 месяцев текущего года упали на 4%.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Аргентинизация Украины

Минфин хвастается, что в Украине падает доля госдолга к ВВП. Меня пугает то, что такой же путь однажды уже проходила другая страна. Поскольку с этой страной очень много сходства, то мне даже хочется назвать этот путь: «Аргентинизация Украины».
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кредиты от государства: лохи опять оплатят

Программа «Возвращайся и оставайся», предполагающая выдачу нашим трудовым мигрантам кредитов в 1,5 млн грн под 5 или 9% на пять лет, только на первый взгляд безобидна и многообещающа. На самом деле она - одна из целого ряда странных инициатив, которые должны окончательно похоронить проект адекватного государства. Наряду с очередным «кошмариньем» реального мелкого бизнеса, убийства ФОПов, доначислением всем работающим налогов и предоставлением крупному (читай - олигархическому) бизнесу новых эффективных админинструментов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016