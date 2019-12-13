Цена билетов на поезд будет отличаться в зависимости от даты покупки

В Укрзализныце предлагают покупать билеты по принципу чем раньше, тем дешевле, по аналогии с авиаперевозками.
Об этом в интервью Бизнес-Цензор рассказал член правления «Укрзализныци» Марчин Целеевский.
«Мы хотим продавать билеты, как в самолете: с наименьшей ценой заблаговременно и с высшей ценой непосредственно ближе к дате поездки. Это поможет нам расширить наши предложения и этим, достичь большего количества клиентов», — сообщил он.
По словам Целеевского, такую систему продажу билетов планируется ввести для поездов «Интерсити» и «Интерсити+», а также для поездов дальнего следования.
В настоящее время вопрос находится в процессе разработки, проводятся соответствующие исследования.
Как отмечает Целеевский, сейчас у «Укрзализныци» одна, почти постоянная, цена на билет во все дни. По его мнению, эта цена и ценообразование не учитывают потребности огромного пласта людей.
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