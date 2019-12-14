Forbes назвал самые популярные видеоклипы десятилетия

В период с 2010 по конец 2019 года самым популярным музыкальным видео на YouTube стал клип Luis Fonsi и Daddy Yanke на песню «Despacito».
Клип вышел в январе 2017 года, с тех пор он набрал 6,5 млрд просмотров, пишет Forbes.
В рейтинг самых популярных клипов десятилетия также вошли:
Ed Sheeran «Shape of You» (4,5 млрд просмотров);
Wiz Khalifa «See You Again» (ft. Charlie Puth) (4,3 млрд просмотров);
Mark Ronson «Uptown Funk» (ft. Bruno Mars) (3,7 млрд просмотров);
PSY «Gangnam Style» (3,4 млрд просмотров);
Justin Bieber «Sorry» (3,2 млрд просмотров);
Maroon 5 «Sugar» (3,08 млрд просмотров);
Katy Perry «Roar» (2,9 млрд просмотров);
OneRepublic «Counting Stars» (2,88 млрд просмотров);
Ed Sheeran «Thinking Out Loud» (2,86 млрд просмотров).
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