Forbes назвал самые популярные видеоклипы десятилетия

В период с 2010 по конец 2019 года самым популярным музыкальным видео на YouTube стал клип Luis Fonsi и Daddy Yanke на песню «Despacito».

Клип вышел в январе 2017 года, с тех пор он набрал 6,5 млрд просмотров, пишет Forbes.

В рейтинг самых популярных клипов десятилетия также вошли:

Ed Sheeran «Shape of You» (4,5 млрд просмотров);

Wiz Khalifa «See You Again» (ft. Charlie Puth) (4,3 млрд просмотров);

Mark Ronson «Uptown Funk» (ft. Bruno Mars) (3,7 млрд просмотров);

PSY «Gangnam Style» (3,4 млрд просмотров);

Justin Bieber «Sorry» (3,2 млрд просмотров);

Maroon 5 «Sugar» (3,08 млрд просмотров);

Katy Perry «Roar» (2,9 млрд просмотров);

OneRepublic «Counting Stars» (2,88 млрд просмотров);

Ed Sheeran «Thinking Out Loud» (2,86 млрд просмотров).