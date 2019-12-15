В Николаеве возле кафе скончались двое дальнобойщиков, еще трое в больнице

В Николаеве возле придорожного кафе умерли двое дальнобойщиков из Винниччины и Черниговщины, еще трое госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Николаевской области.

«В Николаеве возле придорожного кафе умерли двое дальнобойщиков, еще трое госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии — полиция проводит расследование обстоятельств трагедии», — говорится в сообщении.

14 декабря около 20:00 в полицию поступило сообщение от врачей о том, что в микрорайоне Варваровка по ул.Одесское шоссе умер 54-летний дальнобойщик.

При осмотре его грузового автомобиля был обнаружен мертвым и его 38-летний напарник. Также скорая забрала еще трех дальнобойщиков: 33-х, 38-ми и 57-ми лет, один из них в тяжелом состоянии. Все граждане преимущественно из Винницкой и Черниговской областей.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции во главе с руководством. Полицейские опрашивают очевидцев и персонал всех заведений питания, расположенных поблизости.

Предварительно со слов свидетелей установлено, что мужчины употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе. Образцы продуктов питания и спиртных напитков правоохранители изымают, они будут направлены на экспертизу.