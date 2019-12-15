ДНР предложила новые участки для разведения сил

Так называемая Донецкая народная республика готова предложить новые участки для разведения сил в Донбассе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя представительства ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслана Якубова.

«Мы готовы со своей стороны предложить свое видение относительно возможных мест для создания участков разведения, но окончательное решение за «минской контактной группой», — сказал Якубов. Он отметил, что непризнанная ДНР приветствует решение лидеров «нормандской четверки» по поводу прекращения огня и новых участков для отвода сил в Донбассе.

Саммит в «нормандском формате» с участием лидеров России, Украины, Германии и Франции прошел в Париже 9 декабря. По итогам встречи стороны договорились, что полное прекращение огня на востоке Украины должно состояться до конца этого года. К концу марта 2020 года необходимо добиться разведения сил в трех новых пунктах на Донбассе. К тому же до конца года должен состояться обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех». Следующий саммит в «нормандском формате» может состояться через месяц.