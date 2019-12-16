Кабмин отменил субсидирование потерь в электросетях

Правительство внесло изменения в положение о возложении общественных обязанностей на участников рынка электроэнергии, которым отменено субсидирование потерь в электрических сетях.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.
«Соответствующее постановление „О внесении изменений в Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии“ принято 9 декабря на заседании правительства», — говорится в сообщении.
В соответствии с внесенными в положение изменениями, с 1 января 2020 года оператор системы передачи — ЧАО «НЭК «Укрэнерго» и операторы систем распределения будут покупать электроэнергию для покрытия своих технологических затрат на свободном рынке.
До этого момента ОСР и ОСП покупали электроэнергию для компенсации технологических затрат электрической энергии на ее передачу и распределение по электрическим сетям по предельной цене у ГП «Гарантированный покупатель».
В министерстве считают, что субсидирование потерь электроэнергии в сетях привело к тому, что фактически на рынке нет стимулов к модернизации сетей и, соответственно, уменьшению потерь.
Изменения в порядок выполнения спецобязательств наиболее положительно повлияют на ГП «Гарантированный покупатель», убеждены в ведомстве.
«Отмена субсидирования приведет к уменьшению расходов ГП „Гарантированный покупатель“, а соответственно — к получению большего количества средств для компенсации разницы в тарифе для населения и будет стимулировать уменьшение потерь в электрических сетях», — отметили в Минэкоэнерго.
Также этот шаг назван «ключевым элементом стабилизации рынка возобновляемой энергетики на 2020 год», поскольку, согласно положению в новой редакции, средства, высвободившиеся в результате отмены субсидирования потерь, «Гарантированный покупатель» сможет использовать и на выполнение «специальных обязанностей по покупке электрической энергии по „зеленому“ тарифу».
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