Из-за массовых протестов из Гонконга уже вывели $5 млрд

Беспорядки в Гонконге обернулись оттоком капитала из инвестиционных фондов этого азиатского финансового центра на сумму до $5 млрд, сообщил Банк Англии.
В отчете британского ЦБ говорится, что постепенный отток капитала начался еще в апреле 2019 года после того, как власти Гонконга объявили о намерении принять закон об экстрадиции подозреваемых в совершении преступлений на материковый Китай.
Аналитики Goldman Sachs заявили в октябре, что около $4 млрд депозитов, возможно, были переведены из Гонконга в Сингапур в период с июня по август. В июне в городе началась волна массовых выступлений протеста против принятия закона об экстрадиции, сопровождавшихся беспорядками и насилием.
«Эти политические трения создают риски, учитывая положение Гонконга как крупного финансового центра», — говорится в отчете Банка Англии. Он внимательно следит за развитием ситуации в Гонконге, поскольку британские банки, такие как HSBC и Standard Chartered, также являются ведущими банками в этом специальном административном районе Китая.
Вместе с тем, денежно-кредитное управление Гонконга, китайский Центробанк неоднократно заявляли об отсутствии явных признаков значительного оттока капитала из города.
Власти Гонконга пока не смогли восстановить порядок в городе и прекратить насилие. Протесты в Гонконге не прекращаются даже несмотря на то, что администрация специального административного района КНР отказалась от рассмотрения резонансного законопроекта об экстрадиции. Одна из последних акций протеста в регионе, состоявшаяся 8 декабря, собрала сотни тысяч человек.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016