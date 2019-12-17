Из-за массовых протестов из Гонконга уже вывели $5 млрд

Беспорядки в Гонконге обернулись оттоком капитала из инвестиционных фондов этого азиатского финансового центра на сумму до $5 млрд, сообщил Банк Англии.

В отчете британского ЦБ говорится, что постепенный отток капитала начался еще в апреле 2019 года после того, как власти Гонконга объявили о намерении принять закон об экстрадиции подозреваемых в совершении преступлений на материковый Китай.

Аналитики Goldman Sachs заявили в октябре, что около $4 млрд депозитов, возможно, были переведены из Гонконга в Сингапур в период с июня по август. В июне в городе началась волна массовых выступлений протеста против принятия закона об экстрадиции, сопровождавшихся беспорядками и насилием.

«Эти политические трения создают риски, учитывая положение Гонконга как крупного финансового центра», — говорится в отчете Банка Англии. Он внимательно следит за развитием ситуации в Гонконге, поскольку британские банки, такие как HSBC и Standard Chartered, также являются ведущими банками в этом специальном административном районе Китая.

Вместе с тем, денежно-кредитное управление Гонконга, китайский Центробанк неоднократно заявляли об отсутствии явных признаков значительного оттока капитала из города.

Власти Гонконга пока не смогли восстановить порядок в городе и прекратить насилие. Протесты в Гонконге не прекращаются даже несмотря на то, что администрация специального административного района КНР отказалась от рассмотрения резонансного законопроекта об экстрадиции. Одна из последних акций протеста в регионе, состоявшаяся 8 декабря, собрала сотни тысяч человек.