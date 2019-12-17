Депутат облсовета с подельниками вымогали у предпринимателей $860 тысяч

В Киеве сотрудники полиции сообщили о подозрении организованной группе злоумышленников, которые вымогали у двоих представителей субъектов хозяйствования $860 тыс.

Как сообщила пресс-служба полиции столицы, злоумышленники требовали у пострадавших деньги, угрожая им насилием над членами их семей, уничтожения и присвоения имущества, а также применением опасного для жизни и здоровья насилия и лишения свободы.

Всего было сообщено о подозрении шестерым злоумышленникам, среди которых — депутат областного совета. Им инкриминируют ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 4 ст. 189 (вымогательство) УК Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается досудебное расследование. Проводятся мероприятия для привлечения к ответственности других участников совершения преступлений, среди которых граждане другой страны, которые являются заказчиками указанных преступлений.