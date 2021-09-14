Полиция разоблачила группировку, размещавшую компромат на политиков и бизнесменов

Национальная полиция Украины разоблачила преступную группировку, занимающуюся вымогательством денег за нераспространение провокационной информации.
«Пять человек на 13 подконтрольных сайтах размещали провокационные и недостоверные сведения о должностных лицах, политиках, бизнесменах и их родственниках. При этом новости в основном были о коррупционной деятельности „героев“. К правоохранителям поступило несколько обращений от пострадавших. Также установлено, что правонарушители незаконно собирали, хранили и публиковали в СМИ конфиденциальную информацию о лицах без их согласия», — сообщает пресс-служба Нацполиции.
Установлено, что распространение ложной информации осуществлялось, пока лицо не обратится с просьбой об удалении новостей с сайта. Для обратной связи злоумышленники оставляли электронную почту. В ответе фигуранты требовали деньги в криптовалюте и предоставляли инструкции для их пересчета на электронные кошельки.
«В настоящее время установлено четверо потерпевших, которые перечислили злоумышленникам от 150 до 200 тыс. грн», — сказано в сообщении.
Сейчас правоохранители проводят семь обысков в офисе и домах фигурантов в Черниговской, Киевской областях и в столице.
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