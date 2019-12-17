Глава Samsung осужден за препятствование профсоюзной деятельности

Председатель корпорации Samsung Electronics Ли Сан Хун был признан виновным в нарушении законодательства, регулирующего деятельность профессиональных союзов. Об этом во вторник сообщает агентство Yonhap.

Согласно решению суда Центрального административного округа Сеула, председатель совета директоров компании был приговорен к 18 месяцам лишения свободы. В частности, он признан виновным в незаконном препятствовании деятельности профсоюза компании, будучи на посту финансового директора Samsung Electronics. При этом Ли Сан Хун отвергает обвинения, утверждая, что он ничего не знал о действиях своих подчиненных в отношении профсоюза. Однако суд не посчитал его неосведомленность достаточным основанием для снятия обвинений.

Всего по делу о препятствовании профсоюзной деятельности проходят 32 сотрудника Samsung, 26 из которых были признаны виновными. Осужденные пытались использовать личную информацию о членах профсоюзов, чтобы ограничить его влияние. Инициатором разбирательства стала глава Партии справедливости Сим Сан Чжон, которая в 2013 году опубликовала документ, отражающий кадровую политику компании. Ранее сеульский суд приговорил вице-президента Samsung Electronics Кан Гён Хуна к наказанию в виде 16 месяцев тюремного заключения за вмешательство в деятельность профсоюза парка развлечений Everland, принадлежащего одному из дочерних предприятий корпорации.

В последнее время Samsung Electronics переживает волну судебных разбирательств в отношении ее топ-менеджеров. Так, 9 декабря вице-президент и двое других руководителей высшего звена компании были приговорены к полутора годам лишения свободы за финансовые махинации и попытку скрыть улики.