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Суд оставил в силе решение об обязательстве экс-нардепа Микитася носить электронный браслет

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Суд оставил в силе решение об обязательстве экс-нардепа Микитася носить электронный браслет

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) оставил в силе обязательство носить электронный браслет для экс-народного депутата 8-го созыва (группа «Воля народа») и владельца ООО «Укрбуд девелопмент» Максима Микитася, подозреваемого в организации коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии.

«Суд оставил без удовлетворения ходатайство защиты, а меру пресечения без изменений», сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Напомним, 2 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП сообщили о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн бывшему нардепу Микитасю. Его действия квалифицированы по ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины.

Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Нацгвардии.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 года.

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4 октября ВАКС избрал экс-нардепу Микитасю меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн. 7 октября залог был внесен и он вышел на волю.

22 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения для Микитася. Ему избрали меру пресечения в содержание под стражей с альтернативой залога 80 млн грн до 14 ноября. 25 октября за Микитася внесли залог в размере 80 млн грн. Сейчас бывший парламентарий на свободе, но обязан носить электронный браслет.

Максим Микитась, ВАКС
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Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Что на самом деле препятствует инвестициям в украинскую экономику

Война. Каждому кто верит, что война мешает развитию инвестиций, то советую взглянуть на Израиль. Если же говорить про Украину, то возможно в какой-то степени можно понять инвесторов, которые не желают вкладывать деньги в Восточной Украине, но что им мешает инвестировать в Западную, которая находится за 1000 км от зоны боевых действий?
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

«Укрбуд»: Лох всегда платит дважды

Вместо того, чтобы взять под белы ручки Микитася, его пирамидальщиков и особенно славною парочку Столар/Кличко плюс всех прочих разрешителей, согласователей из городской администрации. Наложить кресты на имущества. Берётся большая мойка КГС и ещё раз прокатываются деньги лохов.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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Первые два дня этой недели ознаменовались новостями, которые принято считать очень хорошими. В понедельник стало известно, что потребительская инфляция в ноябре составила лишь 0,1% (аномально низкий для этого месяца уровень), а за последние 12 месяцев она составила 5,1%. Во вторник еще более потрясающая новость - цены производителей промышленной продукции в ноябре снизились по сравнению с октябрем на 3%, а за 11 месяцев текущего года упали на 4%.
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