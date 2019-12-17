Суд оставил в силе решение об обязательстве экс-нардепа Микитася носить электронный браслет

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) оставил в силе обязательство носить электронный браслет для экс-народного депутата 8-го созыва (группа «Воля народа») и владельца ООО «Укрбуд девелопмент» Максима Микитася, подозреваемого в организации коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии.

«Суд оставил без удовлетворения ходатайство защиты, а меру пресечения без изменений», сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Напомним, 2 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП сообщили о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн бывшему нардепу Микитасю. Его действия квалифицированы по ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины.

Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Нацгвардии.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 года.

4 октября ВАКС избрал экс-нардепу Микитасю меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн. 7 октября залог был внесен и он вышел на волю.

22 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения для Микитася. Ему избрали меру пресечения в содержание под стражей с альтернативой залога 80 млн грн до 14 ноября. 25 октября за Микитася внесли залог в размере 80 млн грн. Сейчас бывший парламентарий на свободе, но обязан носить электронный браслет.