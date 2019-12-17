Двум госбанкам нужно дополнительно 23,3-45,8 млрд грн

Национальный банк Украины (НБУ) оценивает потребность в капитале государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка (оба — Киев) по итогам стресс-теста в 23,3 млрд грн — в базовом и 45,8 млрд грн — в неблагоприятном сценарии, сообщается в отчете НБУ о финансовой стабильности, обнародованном на сайте регулятора во вторник.

Как отмечается, 60% портфеля государственных банков составляют кредиты 20 известных частных бизнес-групп. Эти кредиты имеют плохое качество и формируют 81% всех неработающих кредитов Ощадбанка и Укрэксимбанка. При этом Ощадбанк и Укрэксимбанк до настоящего времени не смогли урегулировать проблемную задолженность. Уровень корпоративных NPL снизился до 56,8% и все еще существенно превышает показатель частных банков и банков с иностранным капиталом, кроме российских (13,4%).

Вследствие низкой процентной маржи и высоких административных расходов банки не способны стабильно генерировать капитал, говорится в документе.