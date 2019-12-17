Конституционный суд разрешил сократить количество депутатов

Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы.
Конституционный суд признал законопроект № 1017 о внесении изменений в статьи 76 и 77 таким, который соответствует Конституции, но с предостережениями.
Дело в том, что в соответствии с нормами законопроекта изменения необходимо внести также в ряд других статей, где речь идет о численности депутатов.
Напомним, что депутаты направили в Конституционный Суд 7 законопроектов президента об изменениях в Основной закон: № 1013 (отмена адвокатской монополии), 1014 (право президента образовывать независимые регуляторные органы, назначать и увольнять глав ГБР и НАБУ), 1015 (предоставление народу права законодательной инициативы), 1016 (уполномоченные Верховной Рады), 1017 (уменьшение количества нардепов до 300), 1027 (лишение нардепов мандата за прогулы и кнопкодавство), 1028 (консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы ВР).
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