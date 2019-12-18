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Зеленский и Тунберг стали самыми популярными людьми года по версии «Яндекс»

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Зеленский и Тунберг стали самыми популярными людьми года по версии «Яндекс»

Российский поисковик «Яндекс» выяснил, какие события и личности стали самыми популярными у пользователей в 2019 году по итогам запросов в поисковике. Среди событий наибольший интерес пользователей вызвали выборы в Украине и пожар в соборе Парижской Богоматери, а самыми популярными личностями стали президент Украины Владимир Зеленский и шведская активистка Грета Тунберг, говорится в сообщении компании, распространенном в среду.

Согласно результатам поиска за 2019 год, среди наиболее интересующих пользователей «Яндекса» событий также оказались акции в Москве (третье место), катастрофа «Суперджета» в Шереметьево (четвертое место), ажиотаж вокруг «штурма» американской засекреченной «Зоны-51» (пятое место), дело журналиста Ивана Голунова (десятое место) и другие.

В список наиболее популярных личностей 2019 года после Зеленского и Тунберг вошел японский разработчик компьютерных игр Хидео Кодзима, посетивший Россию осенью для участия в выставке «Игромир». Также в списке оказались актер Хоакин Феникс и певица Билли Айлиш, турецкий актер Али Эрсан Дуру, незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, актер Антон Батырев, актриса Александра Никифорова, спортсмен Михаил Кокляев.

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В топ-5 фильмов по версии «Яндекса» вошли «Т-34», «Джокер», «Мстители: Финал», «Оно 2» и «Человек-паук: Вдали от дома», самыми популярными сериалами стали «Игра престолов», «Чернобыль», «Жуки», «Султан моего сердца» и «Ветреный».

Самым популярным мультфильмом 2019 года стал ремейк «Короля Льва», «Как приручить дракона 3», «Тайная жизнь домашних животных 2», «Ванпанчмен», «Семейка Адамс».

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Павел Вернивский
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экономист

Что на самом деле препятствует инвестициям в украинскую экономику

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